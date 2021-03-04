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拜登組閣首遇阻　撤銷預算局長提名

2021-03-04 列印
　　美國總統拜登籌組內閣的工作首次遭遇挫折。白宮周二宣佈，撤銷提名坦登（Neera Tanden）出任白宮管理及預算局局長，因為她曾經在網上發表過一些針對國會議員的言論，引起爭議。至今已有數名民主黨及共和黨議員表明不支持她出任內閣高級職位。

　　拜登發表聲明稱，是坦登自己要求撤銷提名，他表示尊重及接受。不過他未透露是否有取代人選，分析指其中一個可能人選是眾議院撥款委員會前任職員楊格（Shalanda Young），據聞國會內的黑人黨團極力推薦她。

　　拜登就職至今已經一個多月，他提名的二十三個內閣人選中只有十三人成功上任。

　　面對疫情和經濟衰退，許多政府部門群龍無首，令拜登政府施政受阻。

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