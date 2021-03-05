紐約州長涉性騷擾致歉拒辭職

美國紐約州州長科莫接連遭三名女子指控性騷擾，他周三對曾造成的任何「傷害」道歉，但表明不會因此辭職。他強調，將繼續參與有關一千九百三十億美元州預算的談判，並表示要求他辭職的呼聲是出於政治動機。他說：「我為紐約州的人民工作，他們選擇了我。」



科莫涉嫌性騷擾的指控上周遭披露後，他雖然為自己曾造成的任何「傷害」致歉，還說他現在明白他當時的舉動讓人感到「不舒服」。不過科莫首度表明：「我不會辭職。」



六十三歲的科莫說：「我不是故意的，我真心致上深深的歉意。我感覺很糟。坦白說，我覺得很尷尬，要這麼說出來並不容易。」他表示，會「全力配合」獨立調查，並籲請州民在「針對指控做出論斷」前，先候調查結果。







