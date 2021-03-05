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SpaceX原型火箭降落失敗爆炸

2021-03-05 列印
　　太空貨運發展再受阻。美國太空探索科技公司SpaceX一枚無人火箭周三在德州完成試飛與降落，一切看似順利，八分鐘後從地面暴衝升空，最後爆炸墜毀，化為火球。

　　該枚巨大的不銹鋼「序號十」（Serial Number 10）原型火箭，美東時間下午六時十五分從SpaceX的南德州地點升空，不過在成功降落後突然發生爆炸，目前尚不清楚原因。

　　「序號十」雖然最終爆炸收場，但是測試仍代表Space X在開發星艦上有了重大進展，因為SpaceX的前兩個原型「序號八」與「序號九」，在未成功降落就已爆炸收場。

　　SpaceX是打造「星艦」系列，用於未來往返太空的無人運送貨物，亦可執行每次多達一百人的登月和火星任務。



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