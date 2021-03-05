  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 國際

「天問一號」發回高清照 火星表面似極地

2021-03-05 列印
　　中國的火星探索有進展，中國首次執行火星探測任務的天問一號探測器，終於傳回火星拍攝的高清影像。據報國家航天局發佈，包括二幅全色圖像和一幅彩色圖像。研究人員指出，全色圖像具有較高的空間分辨率，數據量最大，具科學價值較高。

  據悉，全色圖像由高分辨率相機在距離火星表面約三十三萬米－三十五萬米高度拍攝，分辨率約零點七米，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。據測算，圖中最大撞擊坑的直徑約有六百二十米。彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星極地區域。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd