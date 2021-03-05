  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 國際

Google擬停止「監察」用戶

2021-03-05 列印
　　Google會透過用戶的網上的活動如瀏覽紀錄、購買紀錄等作為依據，選擇一些個人化廣告給予用戶觀看。不過，Google近日指出，計劃停止相關技術，預料決定將改變數碼廣告行業的發展。

　　Google指出，計劃明年停止使用或投資於追蹤技術，該項技術協助公司向用戶推送個人化廣告，令廣告投放更有效率，因為技術被不少人批評侵犯私隱，更面臨監管機構的審查，因此Google宣佈計劃暫停技術。

　　有分析指出，由於Google的影響力，決定可能引起數碼廣告行業的強烈反對。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd