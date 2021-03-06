  • 2021年3月7日 星期日
  • 21º
  • 92%
熱門： 科興疫苗行蹤流浪漢持刀男確診大廈

日報新聞 > 國際

太空酒店最快2027年開業

2021-03-06 列印
■太空酒店「遠航家」外形就是一個大圓環。網上圖片
■酒店將設有主題餐廳、電影院、水療中心等設施。網上圖片
Previous Next

　　太空旅行計劃是多國一直研究的項目。而美國一家太空建築公司日前宣佈，將於2025年開始，在近地球軌道動工興建世界第一家太空酒店「遠航家」。酒店將設有主題餐廳、電影院、水療中心與容納多達四百人的房間，預計最快二○二七年就能投入服務。

　　根據美國軌道組裝公司（Orbital Assembly Corporation，OAC）發佈的酒店資料可見，酒店的外形就是一個大圓環，而酒店指每九十分鐘環繞地球一次，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力。遠航家太空酒店最外側會附掛二十四個模組，預期部份由門戶基金會營運；部份則出售給官方太空機構、民間企業做實驗或當成前進火星的訓練中心。

　　OAC沒有透露施工成本或住宿一晚費用等相關細節，僅稱SpaceX的獵鷹與星艦火箭等可重複使用載具，有望壓低建築費用。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd