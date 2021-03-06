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阿里山花季來了！嘉義居民師生一起淨山

2021-03-06 列印
　　台灣的花季來了，著名景點阿里山花季本月十日正式開始。為迎花季到來，嘉義林區管理處近日與園區內居民、商家、學校師生一起淨山。據嘉義林區管理處阿里山工作站率先透露：「阿里山遊樂區阿龜櫻已全開、唐實櫻約開六七成。」阿里山的花季到了，阿里山工作站前的櫻王染井吉野櫻，目前只見花苞，預計三月底會滿開。 有花當然也有鳥，據悉遊樂區目前也能見到冠羽畫眉、紋翼畫眉、青背山雀等鳥類在櫻花叢裏跳躍，活力十足。嘉義林區管理處阿里山工作站指出，近年遊客的素質都很好，雖然連假曾湧入約兩萬名遊客，但這幾天只撿到一些遊客不慎遺落的衛生紙與糖果紙。



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