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美推出更多項懲罰緬軍措施

2021-03-06 列印
■軍警施放催淚彈驅散示威者。美聯社
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　　緬甸多地的反軍事政變示威持續，軍方亦持續鎮壓。據報第二大城市曼德勒一名示威者被軍警槍殺。美國政府周四推出更多針對緬甸軍方的懲罰措施；而聯合國一名人權專家指，聯合國安全理事會亦應實施「全球武器禁運令」，並對緬甸軍方祭出針對性制裁。緬甸全國示威浪潮持續，軍政府的血腥鎮壓並未平息示威。最大城市仰光周五繼續有民眾抗議軍方奪權。

　　由網上片段可見，軍警施放催淚彈驅散，示威者手持盾牌，一度後撤，有人嘗試用水袋澆熄催淚煙，有人帶同滅火筒。第二大城市曼德勒，據報有警察向示威者開槍，一名年輕男子頸部中彈死亡。據了解當局連日鎮壓，已在各地至少造成數十人死亡。



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