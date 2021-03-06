  • 2021年3月7日 星期日
  • 21º
  • 92%
熱門： 科興疫苗行蹤流浪漢持刀男確診大廈

日報新聞 > 國際

YouTube：將適時解封特朗普頻道

2021-03-06 列印
■特朗普的YouTube頻道至今仍被封鎖。 美聯社
Previous Next

　　美國前總統特朗普的YouTube頻道仍未封鎖。根據Google集團旗下的影片分享網站YouTube周四宣佈，若確定發生暴力事件的風險減退，便會解封對特朗普的頻道。YouTube行政總裁武伊齊茨奇，接受智庫組織大西洋理事會的會長訪問時稱：「YouTube現時繼續（對特朗普頻道）實施封鎖措施，因為煽動暴力的風險仍然存在。」她指：「當我們見到各州首府的執法部隊部署人數減少、再看不到政府部門和機構發出暴力警告，我們便會在安全的情況下，解除封鎖行動。」

　　國會警察部門近日發出警告，聲稱有人可能密謀發動新行動襲擊國會，意味着發生暴力事故的風險仍然存在。特朗普和他的發言人未作出回應。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd