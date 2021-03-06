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加拿大控方堅稱 孟晚舟非受政治檢控

2021-03-06 列印
■加拿大一八年底應美方要求，在溫哥華拘捕過境的孟晚舟。網上圖片
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　　華為副董事長孟晚舟的中止引渡聆訊申請再觸礁。日前辯方引用美國前總統特朗普的說話以終止引渡聆訊，不過遭檢方堅持孟晚舟並非受到政治檢控，又指無證據顯示美國前總統特朗普的說話，對審訊公平有影響。加拿大法院繼續審理孟晚舟的中止引渡聆訊申請，早前辯方堅持特朗普曾經發表過，若果有助達成中美貿易協議，或對美國國安有利，必要時會介入案件。

　　這顯示孟晚舟淪為談判籌碼，檢控屬於濫用程序。辯方將於未來數周繼續就中止聆訊陳詞。

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