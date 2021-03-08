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美參院通過14.7萬億紓困方案

2021-03-08 列印
■拜登表示，先前向美國人民承諾，救援已上路。美聯社
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　　美國參議院上周六以五十票對四十九票通過一萬九千億美元（十四萬七千二百八十二億港元）的新冠疫情紓困法案，而由於參院表決通過的紓困法案，與眾議院先前通過版本略有不同，如今必須送回眾院審理，最終通過後交由總統拜登簽署。拜登表示，國家已經受苦太多和太久，法案中每項措施均會用來應付國家最緊逼需要，朝兌現救援承諾邁出巨大一步。

　　法案生效後，大部份美國人可獲最多一千四百美元（逾一萬港元）現金援助，另有每周三百美元（二千三百二十多港元）的額外失業救濟金，而大部份人可望在本月內收到補助。政府並會撥款加強疫苗接種及進行新冠病毒檢測。據了解，民主黨議員認為這項疫情救助方案是「拯救美國計劃」，將幫助美國戰勝疫情、恢復經濟。
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