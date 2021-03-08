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Twitter創辦人 拍賣自己首條推文

2021-03-08 列印
　　社交媒體Twitter創辦人兼行政總裁多爾西（Jack Dorsey），把自己十五年前發出的首條推文拿出來拍賣，迄今最高叫價達二百五十萬美元（一千九百三十八萬港元）。據報加密貨幣波場幣（TRON）的創始人孫宇晨（Justin Sun）出價二百萬美元（一千五百五十萬港元）。

　　多爾西於二○○六年三月二十一日推文說：「剛剛設定好我的Twitter。」正是他首條推文。 多爾西貼出網上推文拍賣網站Valuables @Cent的連結。Valuables @Cent指投資者或收藏家，可在該網站「購買或販售推文作者親筆簽名的推文」。根據Valuables指購買推文代表買下「這則推文的數碼證書，因為有創作者的簽名和認證，所以獨一無二」。

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