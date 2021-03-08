曼谷再爆示威 發生「搶犯」事件

泰國政府日前以防疫為由，正式頒令禁止公眾示威與大型集會，但上周六晚上仍有數百名示威者在曼谷刑事法院外聚集，要求當局釋放被捕的示威領袖。部份集會人員被警方逮捕並分批關押至兩輛押運車上，不過發生「搶犯」情況，集會成員攔下押運車，企圖解救被捕人員。示威者要求泰皇放棄直接指揮第一步兵團的權力，又要求政府廢除刑法112條的冒犯君主罪。有人焚燒泰皇哇集拉隆功相片，用雷射光射向泰皇畫像，也又有人燒垃圾。



此次示威中並沒有引發暴力衝突，不過有超過三十名集會人士被捕，暫時未悉他們會被控告甚麼罪名。據泰媒指，集會成員攔下其中一輛押運車，並對車身進行破壞、噴灑顏料，該輛押運車司機向附近一間大學方向逃走。根據現時泰方禁令，民眾除非獲得事先批准，否則不可在曼谷、龍仔厝府（又稱沙沒沙空府）等地示威，以壓制新冠肺炎疫情，一旦違反禁令，最高囚兩年。



