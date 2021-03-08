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哈里夫婦接受專訪 大爆皇室內幕

2021-03-08 列印
　　英國皇室風暴愈演愈烈，哈里王子與其夫人梅根近日接受美國女名嘴奧花雲費的專訪，大爆英國皇室內幕，將在英國播映。就在專訪播出前，英女皇伊利沙伯二世、皇儲查理斯和夫人卡米拉、威廉王子和夫人凱特一起出席一項慶祝英聯邦日的活動。 英國媒體形容旨在展現皇室團結對抗梅根風暴的決心。

　　專訪先在香港時間周一上午於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，之後在英國播映，梅根將在專訪中講出自己在英國生活的不開心經歷。

  英國皇室與梅根的這場公關大戰愈演愈烈，白金漢宮上周宣佈正在調查梅根欺凌皇室助理的案件。梅根的其他負面新聞也浮現，包括梅根不聽勸告，執意佩戴沙特阿拉伯王儲小薩勒曼贈送的鑽石耳環。

　　由於小薩勒曼被指下令殺害異見記者卡舒吉，英國傳媒形容梅根戴「染血的耳環」。

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