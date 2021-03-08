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黑人女詩人遭歧視 網上發文控訴獲支持

2021-03-08 列印
黑人女詩人遭歧視 網上發文控訴獲支持
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　　網上爆紅的二十二歲黑人女詩人戈爾曼（Amanda Gorman）近日回家時發生不愉快事件。據報，她由於看起來很「可疑」，被保安跟蹤至門前，直到她用鎖匙入屋證是屋主後，保安才離開，不過他沒就此致歉。網上均批評保安種族歧視。 戈爾曼事後發文控訴，形容黑人女性面對的現實，就是即使今天受眾人注視，翌日依然被視為會威脅社會。不少網友均批評保安種族歧視，為此事感到抱歉，並讚揚戈爾曼勇於講出經歷。戈爾曼早前在拜登就職禮朗讀的詩作《我們攀登的山（The Hill We Climb）》，因此全國爆紅。

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