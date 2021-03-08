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得獎女導被指辱華 上映資料被下架

2021-03-08 列印
　　金球獎最佳導演華裔女導演趙婷，近日被網民發現，多年前受訪時曾經批評，中國是到處均是謊言的國家，被指涉嫌「辱華」。《紐約時報》指，原定四月上映趙婷的獲獎電影《無依之地》的中文宣傳材料，在多個知名的內地電影網站消失，暫時未能確定電影是否真的被「撤檔」。涉嫌「辱華」的趙婷是首位華人女性獲頒金球獎最佳導演，亦是繼芭芭拉史翠珊後，第二個奪得這項殊榮的女性。她去年九月已憑《無依之地》奪得威尼斯影展最高榮譽的「金獅獎」。

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