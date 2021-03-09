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也門胡塞武裝擊沙特 飛彈擊中石油儲存缸

2021-03-09 列印
　　也門反政府叛軍胡塞武裝聲稱，周日發動大規模攻擊行動，出動無人機及發射導彈攻擊沙特阿拉伯阿美能源集團（Aramco）位於沙特東岸拉斯坦努拉的港口設施、以及沙特城市達曼、阿西爾和吉贊的軍事目標。沙特能源部其後證實，拉斯坦努拉港口一座石油儲存缸被一枚飛彈擊中，飛彈碎片彈射到鄰近宰赫蘭市內一個住宅區。

　　拉斯坦努拉面對紅海，是全球最大的石油航運港口，有重要的煉油設施。胡塞武裝今次很明顯是想重創該個港口。沙特官方通訊社引述能源部官員說，這次襲擊並沒有引致人命傷亡，也沒有造成嚴重損毀。

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