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英自閉男童天賦異稟　憑記憶畫複雜城市建築

2021-03-09 列印
　　天生我才必有用！英國有名十一歲患自閉症男童Alex Baker憑過目不忘的記憶，將所見的事物繪畫出來，而他最喜歡的是畫出複雜的城市建築風景。據外媒報道，Alex自幼被判斷出患自閉症，兩歲起開始接觸畫畫，直到他五歲時，媽媽意識到Alex對很多事物過目不忘，有非凡才能，能憑記憶將腦海中的畫面繪畫出來，包括很多城市建築物，如倫敦著名地標，倫敦塔橋（Tower Bridge）、摩天大樓聖瑪莉艾克斯三十號及金絲雀碼頭等。

　　媽媽直言，Alex大多數畫作會花三小時，如是大作品，就會花幾天。Alex亦指自己喜歡繪畫許多「錯縱複雜」的建議物，希望長大後能成為一個藝術家，讓更多人欣賞他的作品。

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