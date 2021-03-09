﻿梅根：﻿﻿婚後曾萌自殺念頭﻿ 斥皇室憂兒膚色 改規例不封銜頭

哈里王子與夫人梅根接受美國女名嘴奧花雲費獨家訪問，大談兩人婚後的煩惱，梅根提到三年前嫁入皇室後，曾萌生自殺念頭。她指責皇室關注和擔心她的兒子阿奇（Archie）膚色黝黑，還刻意改變規例令阿奇得不到王子銜頭。



﻿梅根說，嫁入皇室後，她找不到方法紓緩精神痛苦，曾告訴一名高級職員，希望尋求協助但遭受阻止，擔心她這樣做會損害皇室。她曾告訴哈里，說不想再活下去。那一刻是一個轉捩點，促使他倆夫婦決定放棄皇室職務，且決定離開英國。梅根家族有非洲背景，其兒子的膚色引起皇室關注。她說：「就在我懷孕那幾個月，便聽聞有人談到他（阿奇）不會得到保安保護，也不會獲封任何銜頭。有人關注和談論他出生後，膚色可能是黑的。」阿奇於二○一九年五月六日出生。梅根正懷第二胎，她和哈里在節目中宣佈，這一胎是女兒。



此外，婚後，曾有報道指她「搞喊」皇妃凱特，但她否認，反而是凱特「搞喊」了她。她爆料，指在婚禮舉行之前數天，凱特為了一些事情生氣，是關於花女服裝。



稱被凱特「搞喊」



梅根謂：「我為那件事哭了，真的傷害我的感情。」梅根稱，她和凱特沒正面對抗，凱特其後也道歉，而她也原諒了她，因此若再談論那件事對凱特不公平。不過，有關她「搞喊」凱特的傳聞，成為她和哈里與新聞界關係轉差的轉捩點。她謂：「因一些我沒做過的事怪罪於我，很難接受。」



哈里王子在訪問中形容英國皇室有如籠牢，他和父親（皇儲查理斯）和哥哥（威廉王子）都被囚住，直至他遇上了梅根，是梅根救了他，幫他奔向自由。他坦言對父親深感失望，而皇室已斷絕了對他和梅根的經濟支持。若他的母親戴安娜泉下有知，必定感到憤怒。﻿



