性醜聞升溫 兩民主黨領袖表明不撐 紐約州長科莫堅拒下台

紐約州州長科莫的性醜聞進一步升溫。州議會內兩名民主黨領袖周日表態，不再支持科莫，令科莫承受更大的下台壓力。不過，科莫擺出強硬態度，堅拒辭職。



紐約州州議會參議院民主黨領袖庫森（Andrea Stewart-Cousins）成為第一個公開要求科莫下台的民主黨領袖。州議會眾議院議長希斯蒂（Carl Heastie）沒有公開要求科莫辭職，但他發表聲明稱：「現在是時候讓州長認真考慮他是否能有效地滿足紐約州人民的需要。」



上周六，再有一名女子站出來指證科莫對她作出不恰當行為。迄今為止，已有五名女子出面揭露科莫的醜行，令科莫名譽及誠信受到重大打擊。庫森周日發表聲明稱：「每一天都有另一個人出來講述她們的遭遇，令人轉移視線，導致政府的工作失焦。紐約州仍然受到新冠肺炎疫情困擾，仍要面對這場疫症對社會、衞生和經濟所帶來的衝擊。我們需要管治，而不想被其他話題轉移視線。為了社會着想，州長科莫必須辭職。」



形容要求下台做法「不民主」



科莫周日主持一個視像記者會時，被問到連民主黨內的人都要求他下台。他形容要求他下台的做法「不民主」，又說：「他們不要凌駕人民的意願，不要凌駕選舉。我是紐約州人民選出來的。我不是政客們選出來的。」



消息人士透露，周日主持記者會之前，科莫與庫森談了片刻。他已向庫森表明，不會辭職。如果州議員想把他趕下台，便按照程序對他作出彈劾吧！



