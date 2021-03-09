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法億萬富豪達索 直升機墜毀身亡

2021-03-09 列印
　　法國國會議員兼億萬富豪達索（Olivier Dassault，圖右）周日乘坐直升機飛行途中發生意外，直升機失事墜毀，達索傷重不治，終年六十九歲。法國總統馬克龍在社交平台Twitter發佈訊息，證實他的死訊，並對他突然離世深表難過和惋惜。警方消息人士說，肇事的是達索的私人直升機，於周日下午在法國北部諾曼第多維爾市附近出事。他被送院急救，延至當地時間周日下午六時許不治。

　　達索在法國北部有一座私人度假別墅。直升機機師也喪生，直升機上沒有其他人。當局正調查直升機失事原因。據法國國家空難調查局指出，肇事直升機是在起飛後不久失控墜毀的。達索是法國已故著名工業家塞爾日．達索（Serge Dassault）的長子。塞爾日生前創辦龐大的工商業王國，業務包括生產「陣風」（Rafale）戰機及經營大報《費加羅報》。

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