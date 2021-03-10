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Dropbox總部大樓 十億美元售出創新高

2021-03-10 列印
　　網上檔案分享軟件公司Dropbox在美國西岸三藩市租用的總部大樓，以十億零八千萬美元（約八十四億港元）售出，以呎價計算創下三藩市商用物業市場的新高。

　　該幢建築物的大業主Kilroy Realty Corp周一證實上述消息。三藩市女市長布里德作出回應時表示，這宗交易反映出許多人仍然樂於成為三藩市的一份子，對三藩市的未來投以信心一票。

　　提供數據儲存及其他雲端服務的Dropbox公司二○一七年與大業主簽署十五年合約，租用該幢建築物作為辦公大樓，總面積達到六萬方米（七十五萬方呎）。即使未知道大樓易手後，Dropbox是否會續租。受到新冠肺炎疫情影響，該公司許多技術人員已改為遙距工作。

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