仰光數百年輕示威者 通宵被圍困終獲准離去

數以百計年輕示威者在緬甸大城市仰光三橋區被軍隊圍困了一個通宵後，周二天亮後獲准離去。有傳國務資政昂山素姬所屬的全國民主聯盟的兩名高層在拘留期間，被軍方虐待致死。馬來西亞有人權組織入稟法院，挑戰政府遣返過千名緬甸人的決定，獲法官批准舉行聆訊。周一晚上，大批群眾違抗晚上八時生效的宵禁令，上街聲援這批青年。西方國家和聯合國都擔心他們的處境，要求軍方解除包圍行動，軍方最終也作出讓步。



周一晚在仰光市中心進行的示威，有數以千計市民參加。在三重區，軍警開槍及發射暈眩彈對付示威者，並宣佈會搜查每一個民居單位，查看是否有來自區外的人匿藏。當局警告，任何居民若窩藏來自區外的示威者，都會受到懲罰。據社交平台發佈訊息，在當地時間周二凌晨五時許，被困在區內的示威者陸續離去。



