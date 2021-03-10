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東京奧組委商議 不接納海外觀眾

2021-03-10 列印
　　東京奧組委主席橋本聖子、東京都知事小池百合子、奧運相丸川珠代、國際奧委會（IOC）主席巴赫、國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯日前舉行五方磋商，將三月內判斷能否接納海外觀眾一事。據悉，日政府已朝着不接納的方向展開協調。相信有關會場觀眾人數上限將在四月做出判斷。奧運相丸川在磋商結束後就海外觀眾稱「狀況很嚴峻，需要謹慎判斷」。東京奧組委主席橋本就表示：「希望在聖火傳遞開始前決定。」

　　國際奧委會（IOC）主席巴赫就強調：「實現安全安心的奧運，進行公平的比賽。這將成為奧運的核心。」並主張：「奧運成功關鍵在於新冠對策。」

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