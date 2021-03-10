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拜登兩隻愛犬　 白宮咬人要送走

2021-03-10 列印
　　白宮最近發生一宗「咬人事故」，涉及美國總統拜登的愛犬「少校」（Major）和一名保安人員。事後拜登決定把「少校」送返特拉華州老家，連帶另一隻愛犬「冠軍」（Champ）也受到連累，要一併送走。消息人士透露，「咬人事故」涉及一名保安人員，但沒有透露他是否受傷。不過，有關方面認為「事態嚴重」，上周決定把兩隻狗送返特拉華州。暫時未知道牠們將來是否有機會重返白宮。

　　美媒引述兩名消息人士指，自從「少校」入住白宮後，便十分頑皮，到處跑跳及吠叫，又對保安人員不太友善。不過據「第一犬冠軍及少校」的社交媒體帳號解釋，「少校」只是很親近人並與他們玩，又表示「少校」會想白宮。

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