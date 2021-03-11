回應哈里梅根訪問 英女皇：或與回憶有出入

英國白金漢宮和英女皇對哈里王子及其夫人梅根的訪問作出回應，表示對他們的經歷感到傷感，不過「有一些回憶可能有出入」，又暗示皇室知道是誰說的，而說話有出入，聲明指打算以家事處理。英媒周二指，整個皇室對那個採訪感到震驚和沮喪，同時擔心否認梅根所提出有關種族歧視的指控，哈里和梅根可能會採取更進一步行動。白金漢宮較早時以女皇名義發表聲明稱：「整個家庭獲悉哈里和梅根過去數年所經歷的挑戰後，都感到難過。提出來的問題，尤其是關於種族的，都令人關注。雖然有一些回憶可能有出入，但他們所說的話都受到高度重視。家人會私底下去處理和解決。哈里、梅根和阿奇永遠是摯愛的家庭成員。」



皇室消息人士稱，白金漢宮認為這是一宗家事。皇室成員應該獲給予機會，私底下在家中提出及討論那些問題。



此外，英國獨立電視台（ITV）宣佈，記者兼節目主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）因公開發表針對梅根的爭議性言論，收到達四萬一千宗投訴，因此決定終止他在《英國早晨》的主持崗位。



