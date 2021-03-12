「311」後 只想將「她」帶回家 六旬翁七年潛水470次尋愛妻遺體

日本311大地震十周年，仍有二千五百人下落不明。其中一名失蹤者家屬六十四歲男子，痛失愛妻的他學習潛水並堅持七年間每周潛水下海，已潛水逾四百七十次，希望終有一日尋獲愛妻遺體，將她帶「回家」。據了解，在二○一一年三月十一日，高松康雄送太太高松洋子到距離海邊一百公尺的銀行上班，隨即發生311大地震。當時太太傳給他一個短訊：「你還好嗎？我想回家」，之後就失去音訊。



高松康雄尋遍所有避難所及停屍間都未有發現太太的蹤影。而公司附近找到的手機內還有數則未能發送出的短訊，「海嘯很厲害」、「海嘯已經蔓延到我的腳踝」。然後他於二○一四年考得潛水執照以親自完成太太最後的遺願，將她帶「回家」。 他每周都會潛水試圖搜索妻子的遺骸，至今已潛水逾四百七十次。他表示，「最近有消息說找到部份遺體，我想不放棄繼續尋找是很重要的。」











