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巴郡股價創新高 巴菲特身家首破千億美元

2021-03-12 列印
　　美國九十高齡的「股神」巴菲特，財富周三漲破一千億美元（七千八百億港元），成為繼亞馬遜創辦人貝索斯、電動汽車特斯拉創辦人馬斯克及微軟創辦人蓋茲後，第五位加入千億俱樂部的富豪，主要靠旗下巴郡公司的股價創新高帶動。

　　財經雜誌《福布斯》報道，巴菲特的財富躍升至一千○三十億美元，令他的身家首次突破一千億美元。巴菲特的財富主要來自巴郡，其股價今年迄今已上漲一成半，跑贏標普500指數的百分之三點八，這是因為巴菲特近期大力回購巴郡股票。



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