日「風之電話亭」傾訴思念「311」生還者與亡妻「通話」死亡數據顯示疫苗安全得很

被翻拍成的電影的著名治療景點「風之電話亭」，在311大地震十周年的當下仍然為生還者提供支持。岩手縣大槌町山坡的「風之電話亭」，裏面的電話並沒有接線，只傳來各種風中的聲音。據當地的園藝師說「我的思念不能經一般的電話線傳遞，所以就讓風來帶走它們」，所以每年都有數以千計失去親友的人從日本各地前來，拿起聽筒跟另一個世界的人說話。據七十六歲的婦女大川是希望過世的老公能繼續守護家庭，孫子也會透過話筒向爺爺報告近況，她相信「我覺得他會聽到的。」目前已累計二萬五千人到訪「風之電話亭」。



在本文執筆時，香港已有超過十萬人接種科興疫苗，佔全港六十歲或以上人口百分之五。至今為止已有三人時序上在接種疫苗後死亡。復必泰剛開始接種，暫未有相關數據。



部份媒體大驚小怪，有意無意地暗示這些死亡個案與接種疫苗有因果關係。此種缺乏拜學求真態度與數據分析能力的低下對社會並無好處，有些港人受到誤導，沒有這麼積極接種疫苗，不但會造成更多的人生病及死亡，而且拖累着經濟的復甦。



為甚麼說部份傳媒從業員缺乏科學態度與能力？但凡閱讀一些重要事件的報道，我們總希望作者能有較深入的分析，而不是作一些即食麵式的誤導評述，有些基本的factcheck是要做的。在此事上，不查一查香港的各種死亡統計數據便作報道便是失職了。



根據統計處資料，香港約有二百萬人在六十歲或以上，每一個年齡群的死亡率都有詳細數據。六十歲以上的群組，二○一八年的死亡率是百分之二點四五左右，當然年長的，例如八十五歲以上的，死亡率又高於六十左右的，不贅。據此推算，平均每年約四萬九千人，每一星期約九百四十名六十歲以上的人死亡。既然這年齡群有百分之五的人已接種了疫苗，在一星期內，純以機會率計算，在已接種疫苗的群組中，就算疫苗對生命毫無威脅，也「理應」有四十七人左右因其他原因而死亡。在接種疫苗的人數愈來愈多後，這個死亡數字還會繼續上升。我們要解釋的反而應是為何到目前只得三人死亡這麼少。



這個解釋也可十分簡單，疫苗不是補藥，沒有養生成份，但能夠行得走得去打針之人，雖然大多年過六十，絕大多數應不是臥牀或有重病之人，所以死亡率低於長者中的平均值。看死亡個案，除了一人死因未明外，其餘兩人皆有嚴重疾病。



倘若打了針的那十萬人中，在短期內遠超過四十七人死亡，我們便應大為警惕，要搞清楚接種疫苗後死亡率是否會高於自然死亡率。到執筆之時，我們較嚴謹的說法只能是：疫苗會引致死亡這一假說並無根據。傳媒若不查核數據便亂說，是沒有負起社會責任了。



眾所周知，現時所有疫苗都未有數據顯示它們有甚麼長期性的副作用，這些數據可能幾年後才會有。但科興等滅活性疫苗與久經考驗的流感疫苗相似，所以被認為比較安全，但代價是有效率較低。不過，沒有長遠性的數據，並不構成不接種疫苗的根據。衞生署的說法倒是借用了經濟學家的慣用語言：接種的預期效益大於代價，值得接種。



這說法內含兩點要注意的細節。第一，尚不能排除疫苗在長期會有不良的副作用，但短期而言，似無證據證明副作用很大。第二，效益與代價都會因人而異。在歐美遍地皆病毒，打針的效益便遠大於疫情受控了的中國，香港則介乎歐美與中國內地之間。在代價方面，有重病或年老衰弱的比身壯力健的大得多。就算總體而言，打針的效益大於成本，這並不意味對所有人而言都是這樣，衰病之人應得醫生同意方去打針。這好比運動對身體利大於弊，但有心血管病的人也可能在運動時猝死。若知道自己有隱疾，應自己小心，沒有暗病的人更應接種，以達群體免疫，這可保護那些有暗病不能接種的人。所以打針也是一種社會責任。



公眾不明白接種疫苗的成本效益，本無奇怪，但傳媒卻應有責任提供更專業的報告，而不是推波助瀾，唯恐天下不亂。十年後，據不少分析預示，世界近半的職位會因人工智能、大數據、自動化等的出現而消失掉。今次部份傳媒反映出的專業能力不足，正警示我們數量分析能力的缺乏，若無此種技能，很多人在未來的世界中會被淘汰，香港的教育體系應為此早作準備。



順帶一提，當港人望梅止渴，希望打了針後可到各處旅行時，世衞卻宣佈反對各國使用健康護照作旅行之用，理由是窮國人民不是不想接種，而是負擔不起疫苗，不讓他們旅行，是對窮人的歧視。我對世衞在醫療衞生上的專業貢獻，一直佩服，對它保護窮人利益之心也認同，但在應否有健康護照或健康碼的問題上，卻不同意世衞這典型的左翼觀點。這剛好違反了中國當年擺脫貧窮的關鍵措施，鄧小平眼見中國人民人人皆窮，唯有用「讓一部份人先富起來」的口號打破思想禁區，中國才富了起來，今天全國人民也完全脫貧。世界各國若不讓已接種疫苗的人旅行，怎能使到經濟復甦？經濟停頓，窮國一樣受累，更無人維護人民的健康與財富。



