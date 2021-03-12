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英女皇禁皇室論哈里梅根事件

2021-03-12 列印
■有消息指，有些職員甚至想公開反駁哈里夫婦的指控。美聯社
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　　英媒報道，英國白金漢宮回應哈里王子與夫人梅根的專訪後，女皇將親自處理今次風波，她禁止皇室職員公開討論專訪內容，並打算主動向哈里夫婦拋出橄欖枝，在未來數天致電給他們。《每日郵報》指女皇發出緊急通知，不准皇室職員公開討論相關情況，並將親自打電話與身在美國加州的哈里夫婦傾談，估計會在未來數日致電兩人。皇室人員都希望並相信，女皇親自處理可以緩解不穩定局勢。報道引述消息指，很難低估所有人對今次風波的震驚程度，有些職員甚至想公開反駁哈里夫婦的指控。

　　據報白金漢宮事前未有收到任何警告，指哈里夫婦會在專訪發表如此震撼的言論，皇室內部曾討論是否反駁指控，但女皇最終選擇以憐憫但堅決的取態回應。

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