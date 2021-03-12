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國際特赦組織： 緬軍涉觸犯反人道罪行

2021-03-12 列印
■國際特赦組織指，緬甸軍事政權的安全部隊顯然觸犯反人道罪行。美聯社
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　　緬甸反軍事政變示威持續，向示威群眾開槍，最少十人死亡。而國際特赦組織周四發表最新報告，指緬甸軍事政權的安全部隊，正對手無寸鐵的示威者出動戰場武器，並進行由其指揮官所策劃的預謀殺人，顯然觸犯反人道罪行。聯合國安理會通過有關緬甸局勢的聲明，譴責緬甸軍方對和平示威者使用暴力的做法，另，美國財政部宣佈制裁緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）的兩名子女昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon），及他們控制的六家公司。

　　據報，昨日軍警又包圍鐵路工人宿舍並帶走參與罷工的工人。而「最暴力一天」共數百位年輕學生被捕，至今狀況不明。

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