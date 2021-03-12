美眾院通過14.7萬億紓困 拜登周五簽署生效

美國眾議院周三進行最終表決後，通過總統拜登的一萬九千億美元（十四萬七千二百一十八億港元）振興經濟法案。拜登將會在美東時間周五下午簽署，之後與副總統賀錦麗親自出馬到訪各州，宣傳這項紓困案，並會委任專人負責推行法案中的措施。拜登在法案通過後發聲明指出，數周以來，大多數美國人、既有民主黨，也有無黨派和共和黨，很清楚的表達了他們對美國救援法案的支持，今次該法案在眾院過關，顯示他們的心聲被聽見。



拜登又在推文指出：「援助來了，光明日子在眼前。」他之後對記者說：「這項法案代表美國人的歷史性勝利。」



