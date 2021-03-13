拜登：針對亞裔人暴力襲擊 是「邪惡的仇恨罪案」

美國總統拜登在周四晚的演說中，提到自新冠肺炎疫情爆發後在美各地發生的連串針對亞洲裔人的暴力襲擊，形容是「邪惡的仇恨罪案」，是「非美國」的，要求馬上停止。據加州州立大學研究，雖全美整體仇恨罪案數字下降，但在十六個大城市中針對亞裔人的仇恨罪案，去年大幅增至一百二十二宗，增幅超過一倍。



拜登說：「我們互相把矛頭指向對方，這種情況太經常出現了。」他認為「此時此刻，有許多人，我們的美國同胞，他們在這場疫症中走到前線，嘗試拯救生命，但他們在美國街上行走時，仍然被迫活在生命恐懼中。這是錯誤的，是『非美國』的，一定要停止。」一些活躍份子認為，前總統特朗普把新冠肺炎病毒稱作「中國病毒」，一些人認為新冠肺炎病毒源自中國大陸，把華人和其他亞裔人當作代罪羔羊。助長針對亞裔人的歧視。另美國眾議院周四成功通過兩項槍支管制法案，有分析指，對身為槍管支持者的總統拜登而言，是好消息。



