首幅純數碼化藝術品 6900萬美元拍出

下午在上環辦點事，晚上在尖沙咀吃飯，時間尚早，便坐港鐵過海。先到海港城逛逛，本想看看有甚麼東西好買，但物欲不高，即使覺得好看的衣物，也止於欣賞，卻沒想擁有。逛了一會，便從海運大廈穿出去，到了五枝旗杆下。 「五支旗杆」是香港人約人等人的地標，記得第一次在那裏等人，是四十年前剛做娛記，公司攝影記者Peter Lee帶我去電視台，他約我在五枝旗杆下等，然後從碼頭坐巴士去廣播道。Peter是識途老馬，一路指點教導我這個新人，良師益友也。以後每次到旗杆下，就想起那次的情景。 幾十年中，許多事情都忘了，但許多事情記憶清晰得又像是昨天發生。 沿着碼頭走到海傍，原想拐進香港藝術館看意大利烏...

2021-03-13