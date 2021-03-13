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首幅純數碼化藝術品 6900萬美元拍出

2021-03-13 列印
■佳士得指此次拍賣會，令Beeple成為仍然健在的三位最有價值的藝術家之一。網上圖片
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　　佳士得拍賣行賣出有史以來第一幅純數碼化畫作，作價六千九百萬美元（五億三千八百多萬港元）。此次更是首次以「不可替代代幣」（NFT）形式進行的拍賣會。佳士得拍賣行表示，今次拍賣會空前成功。據了解，整個拍賣過程在網上串流直播，吸引二千二百萬人觀看。

　　此次拍賣的是美國藝術家Beeple的作品，題為《每一天：最初的五千天》（Everydays︰ The First 5000 Days）。Beeple 的原名叫溫克爾曼（Mike Winkelmann），自二○○七年起每天都創作一幅數碼畫。他把首五千天的創作畫併湊起來，成為這幅合成作品。

　　作品大受歡迎，作品的第一口價只是一百美元（約七百八十港元），但先後有超過三百五十名潛在買家出價競投。

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