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中國新一代「長征七號A」火箭成功發射

2021-03-13 列印
中國新一代「長征七號A」火箭成功發射
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　　中國的「長征七號A遙二」運載火箭，周五凌晨一時多在海南文昌航天發射場成功發射。本次發射的試驗九號衛星主要用於空間環境監測等新技術。此次已是長征系列運載火箭的第三百六十二次飛行。

　　「長征七號A遙二」本次任務主要將九號衛星送入預定軌道，作空間環境監測等新技術試驗。據長征七號A運載火箭總指揮表示，「長征七號A遙二」運載火箭由長征七號運載火箭改進研製而成，用於發射地球同步軌道衛星。

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