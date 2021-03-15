捕三米巨魚與全村享用 西非漢吃後始知值兩千萬

在西非尼日利亞，一名男子捕獲一條大魚，興奮地與同村的朋友一同烹煮食用。後來有網民發現該大魚可能是受保護的名貴魚種，取笑一眾人將致富機會白白吃掉了。



該條大魚在三月八日上午，於安多尼（Andoni）地區被捕獲，身長達三米，好幾個人一起才能搬動。由於捕魚男第一次抓到這麼大的魚，他既驚喜又興奮，決定辦一場宴會，將大魚烹煮並分給全村的人一起享用，還拍照留念。相片經網上流傳，有網民搜尋大魚資訊，發現這大魚極有可能是一種名為「大西洋藍槍魚」（The Atlantic blue marlin）的旗魚，由於肉質含有高脂肪，所以有很高的商業價值，市值或高達二百六十萬美元（折合約二千零二十八萬港元）。



