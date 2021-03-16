科莫性侵醜聞纏身 拜登佩洛西拒施壓促下台

美國民主黨籍紐約州長科莫遭連環踢爆性騷擾醜聞，再有知情人士揭露他曾經對前妻凱莉施暴，據了解當時他導致凱莉躲進浴室鎖門過夜。目前已有七名女性指控科莫性騷擾，多名民主黨參議員呼籲他主動辭職，但總統拜登及民主黨籍眾議院議長佩洛西都拒絕向科莫施壓，強調應等候調查結果。



六十三歲的科莫近日成為眾矢之的，拜登周日首度就此開腔說：「我認為現階段正在調查中，所以我們應該等待調查結果。」這是拜登首度回應事件，但拒絕要求科莫下台。



佩洛西亦回應「這些女性受害者說的話必須要受到重視，她們是可信賴的人，而這是非常嚴重的指控」。她指出，「州長應該捫心自問，來檢討自己是否能有效執行州長任務」。但佩洛西也說，包括作出這些指控的女性和科莫在內，都有權聆聽調查的結果，她對進行調查的紐約州檢方有信心。



