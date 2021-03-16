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武力驅散群眾悼念集會 倫敦女警察局長拒辭職

2021-03-16 列印
　　英國倫敦上周六晚有數百人違反社交距離聚集，以悼念早前遇害的夜歸女子埃弗拉厄特。而警方其後以武力驅散，惹各方抨擊。倫敦大都會女警察局長狄克表明拒絕辭職，她強調，非法集結是違法，而警員需要執法。首相約翰遜就關注警方驅趕民眾的手法，並承諾會採取行動加強保護女性。

　　歷來首位女性任職倫敦警察總長的狄克周日指，當有大量人聚集，警方要採取行動保障各人健康，又表示願意審視警方當晚的執法行動。她同時表示個人對埃弗厄特的遭遇感震驚，但強調上周六的追悼會是非法集會，指警員疫情下在示威中執法是十分困難的事。而面對需引咎辭職的建議，狄克表明不會這樣做。

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