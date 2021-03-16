武力驅散群眾悼念集會 倫敦女警察局長拒辭職

今季長時間養傷的曼城射手阿古路上輪英超終有士哥，以表現宣佈熱血回歸。今晚歐聯十六強次回合，曼城主場迎戰各賽事六連敗的慕遜加柏，阿古路勢以表現激活兩大射手加比爾捷西斯和史達寧，率藍月再贏一仗，躋身八強。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 今年三十有二的阿古路踏入球員生涯晚年，自去年六月開始受膝傷困擾，今季以來傷多過踢，自上月尾復出即捲入加盟巴塞隆拿的傳聞中。然而阿古路未有受傳聞影響，上仗英超正選上陣九十分鐘兼射入四百一十七日以來首個聯賽入球。賽後領隊哥迪奧拿鼓勵此子道：「進球對阿古路很重要，他今場的表現很出色。」...

2021-03-16