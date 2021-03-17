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美醫生手術室「玩遊戲」 拿病人器官猜長短重量

2021-03-17 列印
　　美國密歇根州大急流城（Grand Rapids）一群醫生開刀做手術時，竟拿病人摘除的器官或肌瘤組織「玩遊戲」，比賽「誰的病人器官最長」、「猜猜病人的器官有多重」等。據目前流傳的自拍中，可見病人還躺在手術台上。事件被揭發後，惹猛烈抨擊，目前他們的IG帳號已經被緊急關閉，當局亦已介入調查。

　　由早前的Instagram帳戶帖文截圖中可見，醫生舉起病人的器官拍照，並且寫道，「我們在手術室裏玩的另外一款遊戲是『猜重量』」，涉事的醫院就此事發表聲明稱，對這些醫生的行為感到失望，正全面調查此事。

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