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金與正炮轟美韓聯合軍演：美勿散播火藥臭味

2021-03-17 列印
金與正炮轟美韓聯合軍演：美勿散播火藥臭味
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　　中亞局勢起風雲，隨著美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本周抵達東京和首爾進行訪問，北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正（圖）透過官方傳媒發表講話，炮轟美國和南韓上周進行的聯合軍演。金與正警告美國總統拜登的政府，如果想要和平的話，便不要製造「火藥的臭味」。而中國駐韓大使邢海明早前於採訪透露，習近平訪韓國是中韓兩國關係的頭等大事，又指韓國是疫後出訪的優先考慮。南韓聯合通訊社周二早上報道，北韓中央廣播電台引述金與正的講話，除了批評美國外，還把矛頭指向南韓。

　　南韓國防部回應指，韓方將繼續敦促朝方通過對話解決問題，呼籲北韓亦應為實現半島永久和平穩定展現靈活姿態。

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