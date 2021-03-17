金與正炮轟美韓聯合軍演：美勿散播火藥臭味

世界各國汽車急速發展，難以避免的一個難題是停車難，汽車停放要佔據大量本來已經非常稀缺的城市空間，在汽車數量劇增的時代下，傳統的停車場、車庫等設施因為佔地面積愈來愈大，並已影響周圍的綠地和自然環境，在地價不斷上漲的情況下，經濟費用驚人。在這種背景下，機械式立體車庫應運而生。 機械式立體車庫具有佔地省、操作簡單、安全可靠、自動化程度高等特點，為解決城市停車難提供有效途徑，因而在發達國家快速發展，在土地需求大的日本、歐洲大城市更有過百年的歷史。 二十一世紀以來，隨著城市化的推進、汽車市場的爆發，機械式立體車庫在中國也大行其道；加上互聯網的廣泛應用，賦予這些車庫更多功能，智能車庫在...

2021-03-17