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為同性戀者送上祝福 梵蒂岡：神職人員無權做

2021-03-17 列印
　　教宗方濟各去年十月在一套電視紀錄片中表示，他認為應該容許同性戀戀人「民事結合」，但羅馬天主教廷負責制訂有關政策方針的辦公室周一明確地宣佈，天主教會的神職人員無權祝福辦理「民事結合」的同性戀者。梵蒂岡教義部（CDF）周一指出，神「不可能為罪送上祝福」。據報，梵蒂岡教義部周一作出回應：「教會是否有權為舉行這種結合儀式的同性戀者祝福？否。」教義部補充說，一男一女的婚姻是神聖的，因此神父和神職人員的祝福不應該延伸到同性戀新人。不過同時指出，認同同性關係存在着一些「正面元素」。

　　教宗方濟各強調「這不是一種不公義的歧視」，而是提醒信徒「禮拜儀式的真義」。

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