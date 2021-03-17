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美徵用德州會議中心 收容3000未成年非法入境者

2021-03-17 列印
　　自美國總統拜登上任後，從墨西哥邊境偷渡進入美國的人數大幅飆升，當中有大量未成年者。美國邊防衞隊的邊區的收容設施不勝負荷，政府已徵用德州達拉斯市區一座大型會議中心，用來收容三千名未成年非法入境者。達拉斯市議會議員周一收到備忘錄，知道政府會把達拉斯市中心的凱爾‧巴利會議中心改作臨時的非法入境者收容所，暫時收容多達三千名十五至十七歲的男童。除了達拉斯會議中心外，衞生部正在美國其他地區物色合適的地點。

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