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美韓外長防長舉行「2+2」會談 北韓促美取消敵對政策

2021-03-19 列印
■北韓外務省第一副相崔善姬表示，除非美方取消敵對政策，否則北韓拒絕展開對話。網上圖片
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　　美國和南韓舉行「2+2」會談，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，與南韓外長、防長在會後發表聯合聲明，一致認為北韓核問題是同盟中的首要事務，重申合作解決的立場。北韓外務省第一副相崔善姬放話，除非美國取消敵對政策，否則北韓不會回應美方，展開對話。

　　據有關會後聯合聲明指，雙方討論應對北韓的策略，加強美韓同盟和其他議題。一致認為北韓核問題是同盟首要問題，重申合作解決該問題的立場。再次確認北韓一同履行聯合國安理會決議的重要性，正在緊密協調與朝鮮半島有關的所有問題。北韓外務省第一副相崔善姬指出，美方訪亞，南韓派出軍禮相迎。舉動除了拉攏南韓抗中，更對北韓強硬施壓，更譴責北韓打壓人權，虐待人民。除非美方取消敵對政策，否則北韓拒絕與美方展開對話。

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