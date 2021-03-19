倡渡邊直美扮「奧林Pig」 東奧開幕禮負責人辭職

東京奧運的人事又變動，這次連早前籌劃東京奧運開幕禮的負責人佐佐木宏都辭職。佐佐木宏被日媒爆出曾提議著名女演員渡邊直美扮「奧林Pig」（以Olympic與Olympig的諧音為名的豬星人）從天而降，消息一出群眾引發譁然，佐佐木宏隨即宣佈辭職，並承認言論不當。



佐佐木宏發聲明道歉：「在此誠摯向她（渡邊直美）和對這類內容感到不舒服的人道歉。」並坦承其建議對渡邊直美是一大侮辱，打從心底感到懊悔。女演員渡邊直美透過事務所發聲明，指她對個人體型感到幸福，會一如以往繼續表現出「渡邊直美」。



現年六十六歲的佐佐木宏是廣告界的知名人物，在日聞名的廣告之一是出現「狗狗外星人」的產品廣告，以及前首相安倍晉三化身電視遊戲角色「超級馬里奧」登場的里約奧運的國旗交接儀式。



