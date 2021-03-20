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回諷拜登才是「殺人犯」普京提出網上直播對話

2021-03-20 列印
　　美國總統拜登在日前於訪問中，指俄羅斯總統普京是「殺人犯」，並要為干預去年美國總統大選「付出代價」，令俄方強烈不滿，並召回駐美大使。

  普京就以提出和拜登進行網上直播對話為回應，又祝對方「身體健康」，強調不是諷刺。普京周四反擊拜登的指責「是在說他自己」，普京的發言人也指責拜登無意改善雙邊關係。

  普京表示，現在提議兩人應再度對話，在周五或下周一透過視像直播對話。

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