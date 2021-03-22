受害人指控紐約州長科莫 增至九女子包括現任助理

美國紐約州州長科莫的性騷擾醜聞持續發酵，再一位受害者出現。指控科莫的女性增至九位，而最新一位是他的現任助理麥格拉思，是首名公開指控科莫的現任僱員。而現年六十三歲的科莫，就曾說自己從未不恰當地觸碰任何人。



美國《新聞周刊》指，最新一名出來指控的女子，是三十三歲的現任助理麥格拉思。她是第九名指控科莫的人，亦是首名公開指控科莫的現任僱員，她指科莫經常對她外表評頭品足。美國紐約州華盛頓廣場公園周六更有民眾為此集會，支持州議會就州長科莫的性騷擾醜聞展開彈劾調查。第一名指控科莫的女子博伊蘭亦有出席，今次是她首度站出來斥責科莫。



博伊蘭是科莫前助理，去年十二月指控科莫性騷擾，包括強吻；又指她在一八年到訪科莫的公寓時，科莫對她說出「有味」笑話，說如果他是隻狗，會嘗試趴到她身上。



