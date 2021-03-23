﻿緬民避亂局﻿﻿離鄉別井﻿ 東南部八千名克倫族人歸家無期

緬甸局勢愈來愈不穩定，軍方續動用武力鎮壓，日前更於仰光朝示威群眾開槍近十分鐘，目前累計至少二百五十人死於這場腥風血雨抗爭。除了死亡數字上升，更有人因逃避交戰而離鄉別井。在東南部多達八千名克倫族人逃離家園，由緬甸軍的敵對勢力克倫民族解放軍支持的援助組織稱，這是近十年來最嚴重的動盪。



據《Myanmar NOW》報道，緬甸軍方周六下午三時許在仰光東部塔克塔區（Thaketa）朝群眾叫罵、開槍，而多次參加抗議的十五歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）被實彈擊中臉部，從頸部飛出，雖立即送醫搶救仍回天乏術。多名示威者隔日為其舉行喪禮，卻再被軍方用橡膠子彈驅散，至少一人因此被捕、八人受傷。



安全和生存為當務之急



美聯社報道指，緬甸偏遠的東南部的村落附近，由於早前緬甸軍與克倫民族解放軍發生激烈交戰，令多達八千名克倫族人逃離家園。據報，目前他們生活於叢林中，不過，對他們健康和安全的擔憂愈來愈大。克倫民族聯盟（Karen National Union）目前正擔負着所有流離失所者對糧食，住房和安全的基本需求。據KNU外交部在一封電郵敦促，國際社會應盡快向他們提供人道主義援助。



美聯社指，其創始人兼董事、美國特種部隊的前成員戴夫‧尤班克（Dave Eubank）用衛星電話受訪時談到，制止緬甸軍隊的襲擊「安全與生存」是當務之急，而食物亦要緊隨其後。他指：「當他們流離失所時，他們必須吃飯」、「他們無法回頭開始播種」、「也無法照顧動物」。



據了解，KNU的武裝翼為克倫民族解放軍（KNLA） ，而KNLA就表明撐反軍事政變示威，且多年都與緬甸軍不和。



