特朗普佛州演講 嘲笑拜登「三連摔」

美國前總統特朗普當地時間三月二十日在佛羅里達州海湖莊園發表演講。據「今日俄羅斯」（RT）報道，特朗普於演講中嘲笑拜登日前乘坐「空軍一號」時連摔三次的事，他更強調：「我並沒有輸給他」。特朗普的顧問米勒周日受霍士新聞台訪問時，透露他相信可能特朗普會在兩至三個月內重返社交媒體。



俄媒報道指，根據視頻顯示，特朗普表示：「我今天看到拜登上舷梯那一幕了，我想說，我並沒有輸給他，我們並沒有輸給他」。據片段，特朗普發表上述講話時，底下觀眾笑成一片。而前總統特朗普的兒子小特朗普亦同日在推特上轉發一則惡搞視頻嘲諷「這可不是風吹的」，引發批評。美國總統拜登日前在登上空軍一號專機的舷梯時連摔三次，當時白宮發言人解釋，「是風太大」。有「Twitter之王」之稱的特朗普，因鼓吹暴力及違反用戶守則被永久關閉帳號。但特朗普的顧問米勒透露，特朗普很快便會捲土重來，透過他本身的社交平台再度出現。



