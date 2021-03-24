  • 2021年3月24日 星期三
  • 19º
  • 70%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤

日報新聞 > 國際

緬曼德勒示威再有三人被殺 歐盟被批對緬制裁力度不足

2021-03-24 列印
　　緬甸反政府示威持續，路透社引述當地傳媒報道指，在第二大城市曼德勒，當地周一再有三名示威者被殺，包括一名十五歲男童。緬甸協助政治犯的組織指，自上月初軍事政變以來，全國已有最少二百五十人在軍警鎮壓中死亡，但實際數字可能更高，另有二千三百多人被捕及檢控。

　　美國及歐盟分別宣佈制裁緬甸官員及組織，以回應政變及暴力鎮壓示威，被制裁的個人包括緬甸國防軍總司令敏昂萊、軍方及警方人員、以及一些軍事機構等，他們將被禁止入境及凍結資產。美國財政部官員指，會繼續支持緬甸人民；德國外長就指緬甸軍方鎮壓示威的行動令人無法容忍。

　　人權組織「全球見證」就批評歐盟對緬甸的制裁力度不足，指應該制裁更多向緬甸軍方提供資金的公司，包括國營的「緬甸經濟公司」及「緬甸經濟控股有限公司」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd