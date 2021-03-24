  • 2021年3月24日 星期三
  • 19º
  • 70%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤

日報新聞 > 國際

男子在女議員辦公桌上手淫　澳洲總理莫里森：行為可恥

2021-03-24 列印
　　澳洲政府性醜聞鬧大，有新攝錄片段曝光，顯示政府人員在國會大樓範圍內性交，其中一名男子竟在一名女議員的辦公桌上手淫。本來承受到沉重壓力的總理莫里森，再受打擊，周四早上回應時形容這些行為「羞恥」及「絕對可恥」。一名告密者在聯合政府一批工作人員的網上聊天群組內，洩露那些錄影片段和照片。這是繼早前一名政府女顧問聲稱被一名高官強姦後，再一次揭露現政府的腐敗和荒誕。

　　告密者「湯姆」（Tom）對傳媒說，政府僱員和國會議員經常使用國會大樓祈禱室性交，甚至有性工作者被帶進國會，滿足一些國會議員的需要。事件揚開後，其中一名涉事的政府助手已被開除。莫里斯的政府答應展開調查，並會採取更進一步的行動。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd